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«Вулверхэмптон» — «Челси»: результат матча 15 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Вулверхэмптон» — «Челси»: результат матча 15 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне встречались «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Челси». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 49-й минуте матча. Защитник «аристократов» Бенджамин Чилвел прострелил в штрафную, где первым на мяче оказался нападающий Оливье Жиру. Француз, пробив в касание, вывел команду вперёд.

Хозяева отыгрались через 17 минут. Нападающий Даниэл Каштелу получил пас в штрафной, обыграл Чилвела и ювелирным ударом уложил мяч в ближнюю девятку. Окончательный счёт на 95-й минуте установил нападающий «волков» Педру Нету.

Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.75. Успех клуба из Вулверхэмптона оценивался в 5.25: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5250 рублей. Ставки на ничью принимались за 3.95.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.01, «обе забьют» — за 1.75, а точный счёт 2:1 в пользу «Вулверхэмптона» оценивался коэффициентом 17.0.

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