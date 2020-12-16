«Зенит» — «Спартак»: прогноз Георгия Черданцева на суперматч РПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».



Ставка: гол Азмуна за 2.17.



«Изучив линию, не увидел интересных ставок, которые хотелось бы сыграть. Я полагал, что на П1 будет более высокий коэффициент. Полагал также, что на гол «Зенита» в первом тайме будет более высокий коэффициент.



Но если оставить за скобками судейские решения и пререкания Тедеско с тренерским штабом «Сочи», то в прошлом туре «Спартак» нанёс один удар в створ ворот. Поэтому сложно сказать, как «Спартак» собирается атаковать, учитывая, что нет Кокорина, нет Соболева. А «скамейка» явно короче, чем у «Зенита».



Я комментировал матч «Зенита» с «Динамо». Мне показалось, что «Зенит» восстановил свои силы. Мне он видится фаворитом грядущей встречи со «Спартаком». Но за 1.5 брать П1 – вариант рискованный (как ни странно). Было бы повыше (хотя бы 1.7), я бы взял.



«Спартак» будет бороться, но не угадаешь, как построит игру Тедеско: на ничью или на победу? А для «Зенита» принципиально именно выиграть этот матч по понятным причинам. Но и рисковать Семак тоже не будет.



Вроде здесь напрашивается результативный матч. Я думал о счёте 2:2, 3:1 – в таком диапазоне. Но перерыв между двумя турами был слишком коротким. У «Спартака» два перелёта, не было времени на полноценную тренировку. Плюс нервотрёпка, связанная с заседанием КДК. Думаю, что «Спартаку» в яркий и открытый футбол будет сыграть тяжело. Это ещё больше меня убеждает в том, что «Зенит» фаворит матча. Но брать чистую победу хозяев не рискну. Не удивлюсь, если матч закончится вничью.



Поэтому из большого разнообразия линии я остановлюсь на голе Азмуна. Сердар посвежее остальных футболистов. Он набрал неплохую форму, забил в последнем туре. Он свеж, быстр, а быстрому игроку против обороны «Спартака» будет комфортно. Беру гол Азмуна», — сказал Черданцев.

«Зенит» — «Спартак». Прогноз: красно-белые снова покинут Санкт-Петербург без победы Петербуржцы забили 30 голов за девять домашних игр, но пропускали даже от «Тамбова».