«Ротор» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ротор» — «Арсенал» в 19-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.
Ставка: меньше 7 желтых карточек в матче за 2.10.
«У Тулы всё совсем плохо в последнее время. Отставка, смена тренера не помогли. Парфёнов не проводил предсезонку с командой, он любит строить атакующий футбол. А здесь ситуация сложная, на ходу что-то переделать не получается. Хотя в последнем матче с «Химками» и моменты были, и стандартов много заработали, но всё равно уступили.
«Ротор» не совсем по делу выиграл у «Уфы». Казарцев по каким-то причинам не поставил пенальти в ворота волгоградцев, а следом «Ротор» и забил. Важнейшие три очка, но вопросы остаются.
«Ротор» сейчас в случае победы может уйти с последнего места и даже догнать Тулу. Но я не вижу на данный момент, чтобы волгоградцы были сильнее. Везти каждый раз не будет.
Вспоминаю игру «Ротора» и Уфы», там было какое-то несусветное количество карточек, вроде бы 14 жёлтых. Хоть этот матч и важен, но повторения я не жду. Судья Панин в целом старается только по делу давать. И очень уж высок коэффициент на «тотал меньше 6.5 ЖК». Не в каждом же матче 10 должно быть. Я думаю, что Панин не даст разгореться страстям. Вовремя потушит. Да и обе команды кучу эмоций выплеснули в прошлом туре», — сказал Титов.
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