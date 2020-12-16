«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта» в 12-м туре итальянской Серии А сезона-2020/2021.
Ставка: пенальти в матче за 2.39.
«Отличный матч нас ждёт. Думаю, что все ещё могут быть под впечатлением от игры «Ювентуса» и «Аталанты» в конце прошлого сезона. Тогда «Аталанта» вела игру, лидировала, но два пенальти в свои ворота получилась. В итоге — 2:2.
Наверное, сейчас «Аталанта» не так хороша. Синдром второго сезона преследует. Но она всё равно старается играть в своей манере — в атаку.
«Ювентус» постепенно начинает играть сильнее. Пошли победы. Ярко выиграли у «Барселоны». Но посмотрите, сколько пенальти ставят в пользу «Юве». Не говорю, что они незаслуженные, просто факт есть такой.
Рискну здесь поставить на пенальти. «Ювентус» дома будет атаковать, у «Аталанты» тоже куча игроков, способных обыграть, обострить и заработать пенальти.
Матч непредсказуемый, поэтому назначение пенальти за коэффициент свыше 2.3 мне видится хорошей ставкой», — сказал Титов.
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