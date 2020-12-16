«Сочи» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: «Динамо» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.60.



«Последний тур Российской Премьер-Лиги перед паузой. Начинаем с матча «Сочи» — «Динамо». Пока с дисквалификацией Владимира Федотова уверенно справляется Олег Фоменко. Две победы подряд у «Сочи» — две победы всухую над «Ахматом» и «Спартаком». Очень много сил «Сочи» потратил в этих матчах. Где-то, наверное, сочинцам повезло: с «Ахматом» пенальти не реализовал Бериша, «Спартак» в первом тайме свои моменты не реализовал. Но везёт тому, кто везёт.



«Динамо» в целом неплохо играло с «Зенитом», особенно на старте второго тайма, когда сумели один мяч отквитать. Были близки к тому, чтобы восстановить статус-кво, но в итоге проиграли. Сама игра «Динамо» первые 10-15 минут стартового тайма и 20 минут второго вселила определенный оптимизм. Я думаю, что где-то «Сочи» может прилететь антикомпенсация за два матча с удачей — против «Ахмата» и «Спартака».



У динамовцев есть неплохие резервы, чтобы сыграть против «Сочи» аккуратно и правильно на выезде. Давно сочинцы не проигрывают дома, могут и здесь не проиграть. Но я думаю, что и у «Динамо» есть резервы, чтобы не уступить. Маммана дисквалифицирован у «Сочи», как и Заика. Немножко состав придётся подкорректировать Фоменко и его тренерскому штабу. Думаю, «Динамо» может сдюжить и не уступить на юге России.



Мой прогноз — «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.60», — сказал Генич.

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