«Сочи» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: «Динамо» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.60.
«Последний тур Российской Премьер-Лиги перед паузой. Начинаем с матча «Сочи» — «Динамо». Пока с дисквалификацией Владимира Федотова уверенно справляется Олег Фоменко. Две победы подряд у «Сочи» — две победы всухую над «Ахматом» и «Спартаком». Очень много сил «Сочи» потратил в этих матчах. Где-то, наверное, сочинцам повезло: с «Ахматом» пенальти не реализовал Бериша, «Спартак» в первом тайме свои моменты не реализовал. Но везёт тому, кто везёт.
«Динамо» в целом неплохо играло с «Зенитом», особенно на старте второго тайма, когда сумели один мяч отквитать. Были близки к тому, чтобы восстановить статус-кво, но в итоге проиграли. Сама игра «Динамо» первые 10-15 минут стартового тайма и 20 минут второго вселила определенный оптимизм. Я думаю, что где-то «Сочи» может прилететь антикомпенсация за два матча с удачей — против «Ахмата» и «Спартака».
У динамовцев есть неплохие резервы, чтобы сыграть против «Сочи» аккуратно и правильно на выезде. Давно сочинцы не проигрывают дома, могут и здесь не проиграть. Но я думаю, что и у «Динамо» есть резервы, чтобы не уступить. Маммана дисквалифицирован у «Сочи», как и Заика. Немножко состав придётся подкорректировать Фоменко и его тренерскому штабу. Думаю, «Динамо» может сдюжить и не уступить на юге России.
Мой прогноз — «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.60», — сказал Генич.
- 16 декабря 2020
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:06
-
08:03
-
08:00
-
07:30
- 15 декабря 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00