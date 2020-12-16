«Арсенал» – «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Саутгемптон».



Ставка: победа «Саутгемптона» за 3.25.



«Не знаю, почему команда, идущая в турнирной таблице 15-й, не выигрывающая уже пять туров, уступающая дома «Бернли» и теряющая двух основных игроков (Беллерина и Джаку) из-за дисквалификаций, считается фаворитом в матче против сметающего всех (ну или почти всех) на своём пути «Саутгемптона».



По мне, так фаворит тут другой, и это команда не Артеты, а Хазенхюттля. Понятно, что у него, может быть, нет Обамеянга (который, кстати, не забивает с игры уже 12 (!) туров), но зато у него работающая на все сто команда, в которой отлажены все механизмы, и пока не видно предпосылок к тому, что должен произойти сбой», — сказал Петросьян.

«Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз: не пора ли Артете в отставку? Лондонцы набрали одно очко в пяти последних турах, зона вылета всё ближе.