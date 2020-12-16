«Арсенал» – «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Саутгемптон».
Ставка: победа «Саутгемптона» за 3.25.
«Не знаю, почему команда, идущая в турнирной таблице 15-й, не выигрывающая уже пять туров, уступающая дома «Бернли» и теряющая двух основных игроков (Беллерина и Джаку) из-за дисквалификаций, считается фаворитом в матче против сметающего всех (ну или почти всех) на своём пути «Саутгемптона».
По мне, так фаворит тут другой, и это команда не Артеты, а Хазенхюттля. Понятно, что у него, может быть, нет Обамеянга (который, кстати, не забивает с игры уже 12 (!) туров), но зато у него работающая на все сто команда, в которой отлажены все механизмы, и пока не видно предпосылок к тому, что должен произойти сбой», — сказал Петросьян.
- 16 декабря 2020
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:06
-
08:03
-
08:00
-
07:30
- 15 декабря 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00