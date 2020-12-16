«Зенит» — «Спартак»: ставка Максима Калиниченко на встречу РПЛ

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».



Ставка: красная карточка и пенальти в матче за 5.55.



«Зенит» в последних матчах смог немного оторваться от преследователей. Идёт команда Семака на первом месте с 38 баллами. А вот у «Спартака», идущего вторым, в активе на три очка меньше. Так что в этом матче решится, догонят красно-белые питерцев или же сине-бело-голубым удастся увеличить отрыв от соперников в таблице.



Здесь трудно говорить о 100% шансах какой-либо команды. Немного спутал карты «Спартак», весьма слабо сыграв с «Сочи» (0:1). Опять много вопросов было к судейству, скандал во время перерыва. На мой взгляд, нужно было точно ставить два пенальти в ворота сочинцев. Но их не было. В общем, «Спартак» потерял важные очки и теперь ему некуда идти назад. Нужно обыгрывать «Зенит».



К противостоянию с питерцами подопечные Тедеско подходят в достаточно нервном состоянии. Их тренер всё ещё зол из-за произошедшего. В команде сейчас плохая атмосфера, которая вряд ли поспособствует успешной игре с лидером РПЛ.



«Зенит» сейчас тоже напряжён. Немного поутихли разговоры о неудаче питерцев в Лиге чемпионов. Успехи в РПЛ закрывают те провалы. Конечно, выход «Краснодара» в Лигу Европы навредил имиджу «Зенита», который до старта группового этапа как минимум третье место, по мнению многих, должен был занимать. Но команда Семака потеряла кучу очков, только один раз сыграв вничью. Проигрыш «Спартаку» ей сейчас будет очень некстати.



Игра точно будет непростая, как для обеих команд, так и для арбитров. Наверняка будет много спорных моментов и обсуждений. Сейчас все уже устали, играют с августа. Все хотят в долгожданный отпуск. Если что-то в игре пойдёт не так, то на поле «вспыхнет пламя», остановить которое будет уже тяжело», — сказал Калиниченко.

«Зенит» — «Спартак». Прогноз: красно-белые снова покинут Санкт-Петербург без победы Петербуржцы забили 30 голов за девять домашних игр, но пропускали даже от «Тамбова».