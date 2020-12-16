«Сочи» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 16 декабря

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: «Сочи» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.20.



«Многие удивляются результатам «Сочи» в этом сезоне, но я анализировал состав, и, на мой взгляд, команда спокойно может претендовать на пятёрку. Некоторых людей за приличные деньги в Россию привозили, у многих огромные опыт игры в Лиге чемпионов. Речь и о тройке центральных защитников — все были в «Зените». Про Нобоа и не надо говорить отдельно, он в очередной раз сделал результат со «Спартаком». Если бы не травма эквадорца, то, думаю, «Сочи» мог быть и ещё выше. Команда очень приличная. Она умеет ждать свой шанс, что показала игра со «Спартаком». В важных, стыковых играх «Сочи» умеет быть разумным, гибким и прагматичным. И мастерство никто не отменял.



«Динамо» местами мне очень понравилось с «Зенитом». Должны были забивать в первые 15-20 минут. У Лесового был шикарный момент. Попадай, и игра пошла бы совсем по-другому. Но пока не хватает опыта «Динамо». И тренер всё-таки работает не так долго, хотя игру он перестроил. «Динамо» теперь старается всегда играть первым номером. Так будет и сейчас в Сочи.



Думаю, команды уже на серьёзной усталости, много игр позади. Здесь ещё совсем короткий перерыв. Да, «Сочи» никуда ехать не пришлось, но сил много потеряли со «Спартаком». А тут не будет Мамманы и Заики. «Сочи» будет играть от обороны, будет ждать шанса. И, на мой взгляд, у сочинцев на опыте получится остановить молодое «Динамо».



Поставлю на то, что «Сочи» не проиграет при тотале меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.

«Сочи» — «Динамо». Прогноз: Нобоа разобрался с Тедеско, Сандро Шварцу тоже достанется За девять последних домашних игр в чемпионате России сочинцы забили 15 голов.