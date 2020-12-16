«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Симонова на дерби двух столиц в РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак».
Ставка: минимум 7 желтых карточек в матче за 1.70.
«Предпочту не делать ставку на результат. На мой взгляд, соперники находятся в схожем моральном и физическом состоянии. Ни у кого нет каких-то чудовищных кадровых потерь (отсутствие Кокорина не в счёт, он не является в «Спартаке» важной боевой единицей). Свою роль, безусловно, играет фактор домашнего для «Зенита» поля, но в целом нас наверняка ждёт равная игра, где чашу весов может склонить в ту или иную сторону одна грубая ошибка или, наоборот, один подвиг (невероятный удар или вратарский сейв).
Выберу ставку на жёлтые карточки. Мне кажется, для игры таких соперников и с таким накалом — плюс на излете года, когда ты не думаешь о завтрашнем дне и просто скорее хочешь «отмучиться и в отпуск» — семь карточек за матч весьма вероятны. Игроки не будут беречь ни соперника, ни себя. На карту поставлено слишком многое, «Зениту» нельзя подпускать «Спартак», а «Спартаку» нельзя отпускать «Зенит», и значит, все будут биться яростно и до конца. Я бы также предпочёл веерные ставки на жёлтые карточки у следующих футболистов: Оздоев, Жиго, Джикия, Бакаев, Барриос, Дуглас Сантос (также взял бы Соболева, если бы не травма). Все они регулярно получали «горчичники» в играх «Зенита» со «Спартаком» в последние годы.
Кроме того, VAR будет смотреть каждый чих, каждый контакт в штрафной, потому что внимание к судейству и риск ошибиться слишком велики. В этой связи я ожидаю назначения пенальти (удивительно, но в РПЛ 11-метровый в последний раз в матчах «Зенита» и «Спартака» был аж в 2017 году) или удаления (вероятнее всего, за вторую ЖК в концовке после того, как эмоции начнут полыхать)», — сказал Симонов.
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