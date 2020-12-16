«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».
Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.24.
«Тоттенхэм» гостит у «Ливерпуля» 16 декабря. Команды идут очень хорошо в чемпионате, поэтому сегодня состоится настоящая битва за лидерство.
Красные наконец-то потеряли очки в чемпионате и были отброшены на вторую строчку после ничьей с «Фулхэмом» (1:1). В Лиге чемпионов мерсисайдцы легко заняли первую строчку в квартете, несмотря на ничью с датским андердогом. Последний раз клуб проигрывал как раз в еврокубках.
На мой взгляд, подопечные Юргена Клоппа не выглядят сейчас неудержимыми, как в прошлом году. Думаю, за золотые медали они поборются, однако это не главные фавориты. Скорее всего, даже дома скаузеры не смогут давить на протяжении всего времени.
«Шпоры» сейчас играют очень круто и заслуженно лидируют. Всё это сочетается с выходом из группы в Лиге Европы. Тем не менее после виктории над «Арсеналом» (2:0) в дерби клуб оступился на выезде с «Кристал Пэлас» (1:1). В копилке у коллектива сейчас 25 очков.
С большой долей вероятности гости наберут баллы в этой паре. У них очень хорошая физическая форма, а Кейн — Сон является на данный момент одной из лучших связок мира. Таких результативных форвардов в текущем году встретить очень сложно», — сказал Павлюченко.
- 16 декабря 2020
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