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«Зенит» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на встречу 19-го тура РПЛ

«Зенит» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на встречу 19-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак».

Ставка: ничья за 4.40.

«Обе команды много забивают. Они имеют хороших атакующих игроков. Мне кажется, что тот отрыв, который «Зенит» создал себе в чемпионате, не позволит команде Сергея Семака раскрыться. Да, у неё хорошие нападающие, но «Спартак» не отпустит «Зенит».

Поэтому мне думается, что игра будет строгой. Команды будут побаиваться друг друга. Потому что клубы устраивают те места, которые они сейчас занимают. Поэтому мне кажется, что игра будет ничейной», — сказал Ловчев.

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