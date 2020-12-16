«Зенит» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч 19-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».
Ставка: «Спартак» не проиграет за 2.58.
«Зенит» завершил свои выступления в Лиге чемпионов поражением от дортмундской «Боруссии» (1:2). Один балл и последнее место в турнирной таблице – совсем не тот результат, который ждали от чемпиона в главном клубном турнире Европы. Ужасно сыграла линия обороны, которая пропускала больше двух мячей за игру.
За 18 туров текущего первенства Российской Премьер-Лиги Санкт-Петербург одержал 11 побед и пять игр завершил вничью, что принесло 38 очков и первое место в турнирной таблице. В двух последних поединках подопечные Семака добились успеха – с «Уралом» (5:1) и «Динамо» (3:1).
«Спартак» в этом году без еврокубков, что должно было дать серьёзное преимущество красно-белым, но столичный клуб сыграл в своём стиле и сегодня уступает чемпиону три балла. Следом за викторией в дуэли с «Тамбовом» (5:1) «народная команда» на выезде уступила «Сочи» (0:1).
У хозяев не выйдет на поле Кержаков, у гостей в лазарете Кокорин, Соболев, Умяров, Глушенков и Ташаев.
Лично я не вижу явного фаворита в этой дуэли. «Зенит» проводит третий поединок за неделю, что вряд ли положительно скажется на общем состоянии команды, к тому же футболисты мыслями уже в отпуске.
Скорее всего, нас ждёт равная игра на встречных курсах, ведь уйти на каникулы в хорошем настроении хотят оба противника. Предполагаю мирный исход, но отдам предпочтение «Спартаку», который может преподнести сюрприз», — сказал Мостовой.
- 16 декабря 2020
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00