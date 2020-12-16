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«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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«Зенит» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч 19-го тура РПЛ

«Зенит» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч 19-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет за 2.58.

«Зенит» завершил свои выступления в Лиге чемпионов поражением от дортмундской «Боруссии» (1:2). Один балл и последнее место в турнирной таблице – совсем не тот результат, который ждали от чемпиона в главном клубном турнире Европы. Ужасно сыграла линия обороны, которая пропускала больше двух мячей за игру.

За 18 туров текущего первенства Российской Премьер-Лиги Санкт-Петербург одержал 11 побед и пять игр завершил вничью, что принесло 38 очков и первое место в турнирной таблице. В двух последних поединках подопечные Семака добились успеха – с «Уралом» (5:1) и «Динамо» (3:1).

«Спартак» в этом году без еврокубков, что должно было дать серьёзное преимущество красно-белым, но столичный клуб сыграл в своём стиле и сегодня уступает чемпиону три балла. Следом за викторией в дуэли с «Тамбовом» (5:1) «народная команда» на выезде уступила «Сочи» (0:1).

У хозяев не выйдет на поле Кержаков, у гостей в лазарете Кокорин, Соболев, Умяров, Глушенков и Ташаев.

Лично я не вижу явного фаворита в этой дуэли. «Зенит» проводит третий поединок за неделю, что вряд ли положительно скажется на общем состоянии команды, к тому же футболисты мыслями уже в отпуске.

Скорее всего, нас ждёт равная игра на встречных курсах, ведь уйти на каникулы в хорошем настроении хотят оба противника. Предполагаю мирный исход, но отдам предпочтение «Спартаку», который может преподнести сюрприз», — сказал Мостовой.

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