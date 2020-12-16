«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на игру АПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.28.



«На пресс-конференции перед матчем Моуринью перечислял игроков «Ливерпуля», которые были под вопросом, а именно всё нападение. Выяснилось, что все они готовы выступить. Тем не менее у «Ливерпуля» много потерь в стартовом составе. У «Тоттенхэма» вроде все здоровы, но «шпоры» в открытый футбол с «Ливерпулем» играть вряд ли будут.



Если посмотреть результаты встреч этих команд, то в последних пяти трижды встречается счёт 2:1. Напомню, что «Ливерпулю» ещё играть и играть, почти без перерывов. Так что силы придётся экономить. А энергетики от болельщиков на своём стадионе они не получают.



Вряд ли стоит ожидать кардинальных изменений в игре по сравнению с последними матчами. Низ – не самая хорошая ставка, потому что всегда хочется видеть голы.



Но Моуринью на этом выезде не будет стремиться выиграть во что бы то ни стало. А у «Ливерпуля» может не хватить ресурсов, чтобы играть на победу. Считаю, что игра будет достаточно закрытой. Поэтому возьму ТМ (2.5)», — сказал Черданцев.

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