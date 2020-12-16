«Зенит» — «Спартак»: ставка Романа Нагучева на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак».



Ставка: удаление за 2.80.



«Трудно сказать, что будет в матче «Зенит» – «Спартак», учитывая не очень хорошую форму одних и очень странное поведение тренера и игру других. Поэтому я думаю, что речь пойдёт о матче, в котором будет какой-нибудь скандал.



Матч обслуживает Сергей Карасёв, человек, который прочно ассоциируется с одиннадцатиметровыми, удалениями. Честно говоря, учитывая накал страстей перед матчем «Зенит» – «Спартак», учитывая, что произошло в игре против «Сочи», я предположу, что в этом матче будет и удаление, и пенальти. Потому что прогнозировать какой-то результат в игре двух равных команд, которые имеют одинаковые проблемы, очень сложно», — сказал Нагучев.

«Зенит» — «Спартак». Прогноз: красно-белые снова покинут Санкт-Петербург без победы Петербуржцы забили 30 голов за девять домашних игр, но пропускали даже от «Тамбова».