«Барселона» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 19-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Реал Сосьедад».



Ставка: «Барселона» не проиграет и обе забьют за 1.94.



«У многих может возникнуть вопрос, а почему 19-й тур оказался в календаре между 12-м и 13-м турами? Дело в том, что 19-й тур будет играться в начале января, когда параллельно будет проводиться Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. Туда отправятся «Реал», «Барселона», а также два финалиста Кубка Короля «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Чтобы разгрузить календарь этих четырех команд в январе, решили провести их очные матчи. Сначала сыграет «Атлетик» и «Реал», а потом «Барселона» и «Реал Сосьедад». Последние две команды как раз очень даже в кризисе.



У «Реала Сосьедад» сейчас действует серия из шести ничьих подряд. Вот специально попробуй сыграть шесть ничьих подряд — вряд ли получится. Три ничьи в чемпионате Испании, три ничьи в Лиге Европы. Вот такой жесткий календарь у «Сосьедада», плохо укомплектованной команды, это, конечно, проблема. Недавняя игра против «Наполи» отняла много сил, но на следующую встречу, которая прошла через три дня против «Эйбара», был выставлен не оптимальный состав. Главный тренер провел ротацию и дал отдохнуть некоторым лидерам, чтобы они отдохнули после сложного матча и перед игрой с «Барселоной». В частности, в матче с «Эйбаром» не играл Янузай и не играл Вильям Хосе. Два из трех основных нападающих «Реала Сосьедад».



То, что ключевые форварды «Сосьедада» подойдут к матчу с «Барселоной» свежими, заставляет меня думать о том, что гол гостей тут весьма вероятен. Напомню, «Реал Сосьедад» выше «Барселоны» в турнирной таблице.



Еще один важный фактор — в центре «Барселоны» есть определенные кадровые проблемы. Надолго травмирован Пике, из-за травмы не сыграет Умтити. Кроме того, у Серхио Роберто одновременно и травма, и коронавирус. Без такой группы защитников у «Сосьедада» есть отличные шансы забить на «Камп Ноу».



Очевидно, что и «Барселона» забьет. Второй тайм матча против «Леванте» был относительно неплохим. «Барселона» легко создавала моменты, а Месси в концовке забил гол. Но «Барса» наиграла на куда большее количество голов. «Барселону» рано или поздно должно было прорвать. То, что все полузащитники в строю, да нет Фати и Дембеле, но есть Гризманн и Месси. Мне кажется, что в ситуации, когда нужно догонять «Сосьедад», «Барселона» как минимум не проиграет.



В этом матче мне нравится ставка на «обе забьют», но коэффициент всего 1,60, маловато. В поисках более высокого коэффициента я обратил внимание на ставку «Барселона» не проиграет и обе забьют». На это коэффициент 1,94. Можно рискнуть и взять непроигрыш «Барселоны» при тотале больше 1,5 гола. Таким образом, нас устроит счет и 2:0, и 3:0, но мне кажется, что оптимальная ставка по соотношению выигрыша и коэффициенту — это 1Х и обе забьют за 1,94.



Дома «Барселона» именно с «Реалом Сосьедад» играет просто великолепно. Последние 24 матча между этими командами на «Камп Ноу» принесли «Барселоне» 24 победы. С 1995 года ни в матчах чемпионата, ни в кубковых матчах «Реал Сосьедад» никак не может добиться ничьей. Но в последние годы он был близок к этому. Последние три домашних очных матча «Барселоны» заканчивались победой с разницей в один мяч. Мне кажется, «Сосьедад» вполне может создать проблему «Барселоне» и не проиграет, но вряд ли сможет выиграть».

«Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Месси тормознёт лидера чемпионата Испании Каталонцы слабо начали зиму, но «Леванте» в воскресенье всё же обыграли.