«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур».
Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.09.
«У мерсисайдцев вроде бы все хорошо, команда — вверху турнирной таблицы, проиграла всего раз, в Лиге чемпионов финишировала на первом месте с отрывом, но если приглядеться, то проблемы есть, их немало. Касается это не только игры, но и кадров.
Последний матч с «Фулхэмом», который «Ливерпуль» не выиграл, заканчивала команда с парой центральных защитников Хендерсон – Фабиньо. Матип получил повреждение, добавился в лазарет к Ван Дейку и Джо Гомесу. Получается, что на центральный матч команд остается практически без центральных защитников. Скорее всего, Фабиньо снова сыграет и, скорее всего, выйдет Филлипс, опыта у которого не так много – всего две игры за «Ливерпуль» он провел в этом сезоне.
В игровом плане проблемы тоже видны. Впереди все не так остро. Мане уже 8 игр не забивает, по хG он в 2,5 раза хуже действует, чем в прошлом сезоне. Фирмино забил всего 2 мяча, Салах забил 10, но половину из них с пенальти. Казалось бы, Жота пришелся очень кстати своим появлением, освежил игру «Ливерпуля» в нападении, добавив ей остроты и вариативности, но и он травмировался. Его тоже в ближайшие пару месяцев не будет, так что «Ливерпулю» будет нелегко.
«Тоттенхэм» демонстрирует чемпионскую игру в этом сезоне, как обычно это бывает в чемпионских командах Моуринью. Практически безупречно действует «Тоттенхэм» в игре без мяча, у него мощный центр поля. Хороша команда в контратаках – Сон с Кейном очень хорошо взаимодействуют. По количеству голов, созданных этими двумя футболистами, «Тоттенхэм» уже побил несколько рекордов.
Пока не видно проблем у «Тоттенхэма». Физически команда действует не очень энергозатратно – видимо, в этом один из ключей успеха. Все работает. Я бы не делал проблемы из последней игры, где «Тоттенхэм» не смог выиграть у «Кристал Пэлас», так как играла команда как всегда хорошо. «Шпоры» забили мяч и в энергосберегающем режиме действовали оставшееся время. Обычно забитый мяч – это гарантия победы для команд Моуринью, но «Кристал Пэлас» в последнее время прибавил, Заа вернулся и т.д. и т.п. Кое-как «Пэлас» свой мяч забил и победу у «Тоттенхэма» отобрал. Но я не думаю, что это большая проблема для «Тоттенхэма».
Исходя из вышесказанного, кажется, что именно «Тоттенхэм» находится в лучшем состоянии, чем «Ливерпуль». Соответственно, ставки в этот раз будет от команды Моуринью.
Во-первых, Х2. Больше двойки на это дают букмекеры, стоит это рассмотреть. Скорее всего, воспользуются минимум раз проблемами «Ливерпуля» в обороне «шпоры», поэтому второй вариант это индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1. Наверное, хороший момент для того, чтобы 65-матчевая беспроигрышная рекордная серия «Ливерпуля» на «Энфилде» в чемпионате Англии прервалась, поэтому рисковая ставка на то, что «Тоттенхэм» выиграет на «Энфилде».
- 16 декабря 2020
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