«Лестер» – «Эвертон»: прогноз Кирилла Дементьева на игру АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Лестер» – «Эвертон» в рамках 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 1 в 1-м тайме за 2.22.



«И «Лестер», и «Эвертон» уже очень много раз показывали, что хорошо играют, забив первый гол. Потому что затем они могут отойти назад и использовать свои контратакующий возможности. Особенно это касается «Лестера», у которого есть Джейми Варди.



В личной встрече обе команды будут понимать, что нельзя дать сопернику забить первый гол. У меня есть ощущение очень осторожного первого тайма. Рисковать никто не хочет, конечно, если не случится грубой ошибки. Поэтому весьма вероятно, что события до перерыва будут протекать достаточно спокойно. Я бы предложил тотал меньше одного в первом тайме», — сказал Дементьев.