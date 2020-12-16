«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А в Турине

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 12-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Аталанта».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.95.



«Чемпион Италии принимает лучшую команду Италии прошлого сезона. Фаворита здесь выделить сложно, по уровню игры это команды примерно одного уровня. В нынешней кампании и у «Юве», и у «Аталанты» хватает проблем. Но и те, и другие находятся в неплохой форме. Туринцы лучше понимают идеи Андреа Пирло (по сравнению со стартом сезона), а бергамаски, несмотря на конфликт между Гасперини и Гомесом, в важных матчах показывают качественный футбол.



В двух встречах подряд между «Юве» и «Аталантой» проходила ставка «обе забьют и тотал голов в матче больше 2.5». В Бергамо в прошлом сезоне победила «старая синьора» — 3:1, а в Турине была зафиксирована результативная ничья — 2:2. Думаю, мы вправе рассчитывать на результативный футбол и в среду. Встретятся две атакующие команды, поэтому ставлю на голы. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов больше 2.5 за 1.95», — сказал Керимов.

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