«Бавария» — «Вольфсбург»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 12-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Бавария» — «Вольфсбург».



Ставка: победа «Вольфсбурга» с форой (+1.5) за 1.92.



«Бавария» серьёзно усложнила себе жизнь после ничьей с «Унионом», но матч против «Вольфсбурга» важен не только с турнирной точки зрения. Дело в том, что если «Бавария» не проигрывает в этой встрече, то впервые с 1981 года она завершит год без домашних поражений. Поэтому мне кажется, что «Бавария» вполне способна обыграть «Вольфсбург».



Другое дело, что сам «Вольфсбург» сейчас на очень хорошем ходу. Команда Оливера Глазнера контролирует мяч. Там есть футболисты, способные решить игру. Например, Ваут Вегхорст. Я предположу, что в этом матче все же «Бавария» одержит победу, но я бы взял Ф2 (+1,5). Если хозяева и победят, то некрупно. Кстати, возможно, в этом матче забьет Ваут Вегхорст, и эта ставка стоит достаточно дорого», — сказал Нагучев.

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