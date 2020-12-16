«Фулхэм» – «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» – «Брайтон».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Фулхэм» более чем достойно смотрелся против «Ливерпуля» — и моментов создал немало, и забил, и пропустил всего раз. Как я уже много раз говорил, «дачники» далеко не безнадёжны, и они то и дело будут приятно удивлять своей игрой. Думаю, во второй кряду домашней игре они будут находиться на моральном подъёме и попытаются сыграть на победу.
При этом и «Брайтон» после серии неудач наверняка этот матч воспринимает как потенциально трёхочковый.
Думаю, моменты будут и там, и там, и игра должна получиться обоюдоострой. Не рискну выбрать фаворита, но кажется, что по разу отличатся и те, и другие», — сказал Петросьян.
- 16 декабря 2020
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:06
-
08:03
-
08:00
-
07:30
- 15 декабря 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30