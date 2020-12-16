«Фулхэм» – «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» – «Брайтон».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Фулхэм» более чем достойно смотрелся против «Ливерпуля» — и моментов создал немало, и забил, и пропустил всего раз. Как я уже много раз говорил, «дачники» далеко не безнадёжны, и они то и дело будут приятно удивлять своей игрой. Думаю, во второй кряду домашней игре они будут находиться на моральном подъёме и попытаются сыграть на победу.



При этом и «Брайтон» после серии неудач наверняка этот матч воспринимает как потенциально трёхочковый.



Думаю, моменты будут и там, и там, и игра должна получиться обоюдоострой. Не рискну выбрать фаворита, но кажется, что по разу отличатся и те, и другие», — сказал Петросьян.