«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 2.07.



«Сложный сезон у «Барселоны». На мой взгляд, не хватает свежих футболистов. Новые имена есть, но они не того уровня, которые должны быть в «Барселоне», должны быть лидерами команды. Всё зависит от Месси, а он в такой ситуации не показывает максимума. Где-то он совсем пешком ходит, где-то не так эффективен впереди. Но Месси остаётся Месси. Допустим, против середняка или аутсайдера он может не выложиться, а здесь играть против лидера. Сейчас по очкам «Сосьедад» лидер испанского чемпионата.



Но при этом надо посмотреть на последние результаты «Реала Сосьедад». Начал он очень здорово, яркий футбол показывал, в последних матчах движение стало хуже, команда не выигрывает. Ничейные результаты в основном.



Но раз команда является лидером Примеры, то «Барселона» настроится. Не всё у неё по игре получается, но здесь Месси должен собраться. Год за годом «Барса» дома побеждает «Сосьедад». Думаю, и здесь так будет. Возьму хозяев с форой (-1)», — сказал Титов.

«Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Месси тормознёт лидера чемпионата Испании Каталонцы слабо начали зиму, но «Леванте» в воскресенье всё же обыграли.