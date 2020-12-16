«Зенит» — «Спартак»: ставка Егора Титова на главный матч 19-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 2.90.



«Понятно, что «Зенит» в чемпионате и «Зенит» в Лиге чемпионов — две разные команды. В России «Зенит» чувствует своё превосходство, есть уверенность. Он настоящий монстр, дома разрывает всех. К тому же сейчас матч за матчем играют у себя дома. Динамовцы неплохо противостояли, но надо было реализовывать моменты, чтобы интрига реально существовала.



Что касается встречи «Зенита» со «Спартаком», лишний раз приходится жалеть, что такой матч пройдёт без зрителей. Это просто ужасно. Все понимаю, коронавирус, но теряется все-таки нерв из-за этого.



«Зениту» ещё повезло, что к концовке этого отрезка все восстановились. В матчах Лиги чемпионов приходилось выходить без того же Азмуна. А если он выходил, то не в том состоянии, были и другие потери. Сейчас же все на месте.



«Спартак» не имеет права проигрывать этот матч, если есть желание бороться за чемпионство. Будет 6 очков, если сейчас проиграть.



Понятно, что «Спартак» не будет играть в Санкт-Петербурге, как «Динамо». Глубже «Спартак» опустится, всё-таки у него более квалифицированная оборона. Но, на мой взгляд, «Зенит» в России готов вскрыть любую оборону. Тем более сейчас в его действиях есть злоба, есть желание доказать, что он лучший в России. Критики было много.



На победу «Зенита» с «Динамо» давали коэффициент даже выше, чем сейчас. И думаю, что в целом такие коэффициенты обосновать не так уж сложно. «Зенит» сильнее. Верю, что «Спартак» забьёт, всё-таки в Сочи совсем бледно в атаке выглядели, здесь могут исправиться. «Зенит» больше свободы даст. Но хозяева выиграют. Качество исполнителей, глубина «скамейки» серьёзнее.



Ставлю на победу «Зенита», но «Спартак» забьёт», — сказал Титов.

«Зенит» — «Спартак». Прогноз: красно-белые снова покинут Санкт-Петербург без победы Петербуржцы забили 30 голов за девять домашних игр, но пропускали даже от «Тамбова».