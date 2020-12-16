«Зенит» — «Спартак»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата России

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак».
Ставка: обе забьют за 1.74.
«Зенит» не в лучшей форме, но в РПЛ команда Семака по-прежнему главный претендент на чемпионство. В уик-энд питерцы обыграли дома «Динамо» 3:1 и набрали 38 очков. Потери конкурентов позволили действующему чемпиону единолично возглавить турнирную таблицу.
«Спартак» снова испытал проблемы в матче с «Сочи» и снова позволил принципиальному сопернику немного оторваться в таблице. По качеству игры в атаке в последнее время к москвичам накопились вопросы. Но по результатам красно-белые идут вровень с конкурентами.
В двух последних матчах этих команд (в Кубке в прошлом сезоне и в 1-м круге РПЛ в нынешней кампании) проходила ставка «обе забьют». Оба матча получились увлекательными, с большим количеством моментов. Я думаю, что предстоящая встреча тоже будет яркой. Я поставлю на голы. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.74», — сказал Керимов.
- 16 декабря 2020
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