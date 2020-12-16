«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: прогноз Кирилла Дементьева на встречу АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» в рамках 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 3 за 1.84.



«Это матч лидеров АПЛ, а лидеры в этом сезоне между собой играют очень сдержанно. Чаще всего по низу и без особо риска. Никто из претендентов не идёт на 100 и даже на 90 очков, поэтому ничья зачастую нормальный исход. А тут ещё надо сказать, что эта встреча открывает, наверно, самый напряжённый участок календаря АПЛ. Играть придётся много, поэтому выкладываться прямо сейчас не особо выгодно с точки зрения выносливости.



Думаю, матч получится достаточно спокойным, не будет большого риска и не будет игры на победу любой ценой. Ставка на ТМ (3) мне очень даже нравится. По линии дают 1.84», — сказал Дементьев.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз: гениальный Моуринью накажет Клоппа в матче лидеров АПЛ Победитель битвы на «Энфилде» единолично возглавит турнирную таблицу чемпионата Англии.