«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: прогноз Кирилла Дементьева на встречу АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» в рамках 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: ТМ 3 за 1.84.
«Это матч лидеров АПЛ, а лидеры в этом сезоне между собой играют очень сдержанно. Чаще всего по низу и без особо риска. Никто из претендентов не идёт на 100 и даже на 90 очков, поэтому ничья зачастую нормальный исход. А тут ещё надо сказать, что эта встреча открывает, наверно, самый напряжённый участок календаря АПЛ. Играть придётся много, поэтому выкладываться прямо сейчас не особо выгодно с точки зрения выносливости.
Думаю, матч получится достаточно спокойным, не будет большого риска и не будет игры на победу любой ценой. Ставка на ТМ (3) мне очень даже нравится. По линии дают 1.84», — сказал Дементьев.
- 16 декабря 2020
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