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«Арсенал» — «Саутгемптон»: ставка Ильи Казакова на встречу чемпионата Англии

«Арсенал» — «Саутгемптон»: ставка Ильи Казакова на встречу чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Саутгемптона» и меньше 3 мячей в матче за 7.18.

«Сегодня говорим об Английской премьер-лиге. В центре нашего внимания противостояние «Арсенала» и «Саутгемптона». «Арсенал» из рук вон плохо проводит этот сезон. Команда не только застряла внизу турнирной таблицы, но и в последних 8 матчах ей удалось забить всего два мяча. Это катастрофически мало.

«Саутгемптон», наоборот, на подъёме. «Святые» на четвёртом месте в турнирной таблице. В этом выездном матче они вроде бы должны считаться фаворитами. Но что меня смущает. Единственное обстоятельство — это история очных матчей клубов. В последнее время «Арсенал» всегда был на голову выше. В лучшем случае «Саутгемптон» играл вничью, хотя была и одна победа.

Тем не менее, исходя из вышесказанного, исходя из статистики и формы команд, а также из той линии, которую дает «Винлайн», я предлагаю поставить на исход и небольшое количество забитых мячей. То есть поставить на победу «Саутгемптона» и на тотал меньше 2.5 мяча.

Да, «Саутгемптон» много забивает в последних матчах, и «Арсенал» прилично забивает именно в играх против «святых», но есть статистика, а есть текущее состояние команд, поэтому низовой матч и победа «Саутгемптона», — сказал Казаков.

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