«ПСЖ» — «Лорьян»: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги 1

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 15-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Лорьян».



Ставка: победа «ПСЖ» и минимум 4 мяча в матче за 1.85.



«ПСЖ» проиграл дома «Лиону», поэтому победа над «Лорьяном» сейчас нужна команде Томаса Тухеля, чтобы скорее позабыть о неудачном поединке с принципиальным соперником. У парижан травмировался Неймар, но и без него они должны уверенно обыгрывать дома одного из аутсайдеров сезона.



«Лорьян» на выходных одержал важную победу над прямым конкурентом «Нимом» 3:0 и прервал шестиматчевую серию без побед, состоявшую из 5 поражений и 1 ничьей. Успешный результат последнего матча наверняка добавил команде Кристофа Пелисье уверенности, только вряд ли это поможет во встрече с «ПСЖ».



Я ставлю на крупную победу хозяев. Мой прогноз — победа «ПСЖ» и тотал голов в матче больше 3.5 с коэффициентом 1.85», — сказал Керимов.