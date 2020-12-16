«Зенит» — «Спартак»: где смотреть онлайн матч Российской Премьер-Лиги, прогнозы, ставки

16 декабря состоится матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу санкт-петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех москвичей оценён букмекерами 5.35. Ставки на ничью принимаются за 4.45.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.74, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20. Гол Артёма Дзюбы идёт за 2.55, гол Джордана Ларссона — за 3.55.

Матч «Зенит» – «Спартак» рассудит москвич Сергей Карасёв. РПЛ ждёт очередной скандал? В четырёх предыдущих матчах в РПЛ Карасёв назначил шесть пенальти и удалил пять игроков. Не обошлось и без ошибок.