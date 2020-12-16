«Сочи» — «Динамо»: результат матча 16.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



В начале второго тайма, на 52-й минуте встречи, счёт открыл нападающий «Сочи» Антон Заболотный. Результативную передачу отдал хавбек Жоаозиньо. На 64-й минуте защитник «Динамо» Роман Евгеньев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 71-й минуте полузащитник Артур Юсупов укрепил преимущество сочинской команды в счёте, забив после передачи хавбека Кристиана Нобоа.

Поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.85: с 1000 рублей выигрыш составил бы 2850 рублей. Успех москвичей оценивался в 2.76. Ставки на ничью принимались за 3.22.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.61, «обе забьют — нет» — за 1.80, удаление — за 3.40. Точный счёт 2:0 в пользу «Сочи» оценивался в 9.50.