Швеция — Россия: эксперты оценили шансы команды Брагина в матче Кубка Первого канала

17 декабря состоится матч Кубка Первого канала Швеция — Россия. Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
В ставках на матч Швеция — Россия скандинавы котируются с коэффициентом 3.75. Победу россиян эксперты оценивают в 1.93: в случае успеха ставка в 1000 рублей принесёт 1930 рублей. Ничья в основное время идёт за 4.55.
Букмекеры уверены, что матч Евротура Швеция — Россия 17 декабря получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.56, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.45.
Гол на первой минуте идёт за 12.50, гол в пустые ворота — за 4.00. Ставки на результативный бросок Вадима Шипачёва принимаются за 2.50.
Итоговый успех россиян идёт за 1.53, победа Швеции с учётом овертайма и буллитов доступна за 2.65.
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