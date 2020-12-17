«Ростов» — ЦСКА: во сколько начало матча 17.12.2020, где будет трансляция
17 декабря состоится матч 19-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА. Начало встречи — в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 3.52. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
«Ростов» — ЦСКА. Прогноз: Карпин и Ерёменко испортят Гончаренко прощание с «армейцами»
Красно-синие за 13 последних матчей в Ростове-на-Дону добыли всего одну победу.
Рекомендуем вам
- 17 декабря 2020
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:12
-
01:26
-
00:21
- 16 декабря 2020
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:12
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:05
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам