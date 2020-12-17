«Ростов» — ЦСКА: во сколько начало матча 17.12.2020, где будет трансляция

17 декабря состоится матч 19-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА. Начало встречи — в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 3.52. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.



Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.