«Зенит» — «Спартак»: результат матча 16 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 8-й минуте встречи счёт открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На 22-й минуте встречи защитник санкт-петербургского клуба Деян Ловрен забил гол в собственные ворота и сравнял счёт.
Во втором тайме, на 73-й минуте, защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вывел хозяев вперёд в счёте. В компенсированное время встречи форвард хозяев Артём Дзюба установил итоговый счёт. Таким образом, «Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 7 матчей.
Поставить на победу санкт-петербуржцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.69: с 1000 рублей выигрыш составил бы 1690 рублей. Успех москвичей оценивался в 5.35. Ставки на ничью принимались за 4.45.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.78, «обе забьют» — за 1.74, гол Артёма Дзюбы — за 2.55. На автогол давали 9.00.
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