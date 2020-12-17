«Зенит» — «Спартак»: результат матча 16.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 8-й минуте встречи счёт открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На 22-й минуте встречи защитник санкт-петербургского клуба Деян Ловрен забил гол в собственные ворота и сравнял счёт.



Во втором тайме, на 73-й минуте, защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вывел хозяев вперёд в счёте. В компенсированное время встречи форвард хозяев Артём Дзюба установил итоговый счёт. Таким образом, «Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 7 матчей.



Поставить на победу санкт-петербуржцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.69: с 1000 рублей выигрыш составил бы 1690 рублей. Успех москвичей оценивался в 5.35. Ставки на ничью принимались за 4.45.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.78, «обе забьют» — за 1.74, гол Артёма Дзюбы — за 2.55. На автогол давали 9.00.

«Зенит» — «Спартак». Прогноз букмекеров на матч: Семак не пустит Тедеско в лидеры РПЛ Красно-белые не выигрывали в Санкт-Петербурге с 2012 года. Тогда «Спартак» возглавлял Валерий Карпин.