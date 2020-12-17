Швеция — Россия: прогноз и ставка на матч Кубка Первого канала 17 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Евротура Швеция — Россия.

Ставка: ИТБ 2 гола Швеции за 1.78.

В состав скандинавов вошли сразу 17 хоккеистов из КХЛ. Все выступают на заметных ролях в клубах с серьёзными амбициями. Плюс несколько нападающих из «Шеллефтео» и «Векше». Состав более чем крепкий, на бумаге он выглядит главным конкурентом подопечных Валерия Брагина за итоговый успех на этапе. На таком фоне перекос в линии в пользу хозяев кажется чрезмерным. У «тре крунур» есть несколько готовых связок, так что уровень сыгранности должен оказаться неплохим.



Между тем, на Кубке Первого канала наши часто испытывали проблемы со шведами. Скажем, в семи предыдущих встречах лишь однажды победили с разницей более чем в одну шайбу. Трижды проиграли, ещё в двух случаях взяли верх только в серии буллитов. А ведь весомого преимущества в уровне исполнителей не наблюдается.



На таком фоне логичнее отталкиваться от аутсайдера. Во-первых, вратарская линия у сборной России выглядит не лучшим образом: Александр Самонов, Иван Федотов и Даниил Тарасов. Последний неплохо проявил себя в «Салавате Юлаеве» и заменил Михаила Бердина, попавшего в изначальный список. Но очевидно, что основным голкипером тренерский штаб видит не его.



Самонов провёл в нынешнем сезоне всего девять матчей: то коронавирус, то конкуренты. Выглядел неплохо, но не более того. Иван Федотов показывает солидную статистику в «Тракторе», однако система Анвара Гатиятулина крайне дружелюбна к вратарям. Бросков с убойных позиций практически не бывает. Насколько он будет хорош в менее тепличных условиях — вопрос.



А с атакой у шведов всё хорошо: Линдберг, Пяаярви-Свенссон, Оберг, Кемпе, Берглунд, Стремвалль. Потому расклад представляется примерно следующим: сборная России, конечно, фаворит, но пропустить пару-тройку шайб наверняка придётся.



Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола Швеции за 1.78 и Ф2 (+1) за 1.79. Проблемы с результативностью тут вряд ли возникнут, в случае хорошей реализации гости вполне способны взять верх.