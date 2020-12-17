Эксперты назвали имя возможного преемника Тедеско на посту тренера «Спартака»

В 19-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1. После матча главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста рассчитано до 31 мая 2021 года. Эксперты составили список претендентов на пост наставника «Спартака».

Главным фаворитом букмекеры считают Дмитрия Парфёнова, который возглавляет тульский «Арсенал». Его назначение оценивается коэффициентом 2.50. С 1000 рублей можно получить 2500 рублей при удачном исходе.

Следом идут уволенный из «Уфы» Вадим Евсеев (коэффициент 3.00), главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и возглавляющий греческий АЕК Массимо Каррера (оба за 3.50).

Также в списке претендентов есть Станислав Черчесов (9.00), Андрей Тихонов (11.00), Олег Кононов, Жозе Моуринью и Арсен Венгер (все трое за 50.00).

После 19 туров «Спартак» с 35 очками занимает второе место в РПЛ. Обойти красно-белых может ЦСКА. У «армейцев» 34 балла и гостевой матч с «Ростовом».