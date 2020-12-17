«Химки» — «Локомотив»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 19-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Локомотив».

Ставка: ИТБ 1 гола «Химок» за 2.17.

«Химки» за пару месяцев превратились из скучного аутсайдера в крепкого середняка, а ближе к перерыву набрали особенно страшный ход. Шутка ли — 13 очков из 15 возможных в пяти последних турах. Всего за 10 игр при новом наставнике набрали 19 баллов, а это график зоны еврокубков.



Закрепились в середине турнирной таблицы чемпионата России, оторвавшись от зоны стыков на восемь очков. А тут битва с проблемным «Локомотивом». Между прочим, позиции Марко Николича нынче выглядят хлипко. В случае неудачи зимой могут последовать выводы, в случае смены тренера кандидатура Черевченко вполне может всплыть.



Скорые перемены кажутся вполне вероятными — в Лиге чемпионов в нужный момент не сдюжили, а в семи последних турах РПЛ набрали лишь семь очков. В меньшинстве вырвали победу у сильно сдавшего тульского «Арсенала» (1:0), следом забодали «Рубин» (3:1). Спасибо Ивану Игнатьеву и Никите Медведеву — первый удалился на ровном месте, второй дважды ошибся на выходе.



В воскресенье получили 0:5 от «Краснодара», хотя могли вытащить больше. Кадровых проблем по-прежнему достаточно, хотя и у хозяев есть две существенные потери. Из-за перебора жёлтых карточек на поле не смогут выйти Денис Глушаков и Брайан Идову. Железные игроки основы, да ещё и выступавшие ранее за «Локомотив».



Впрочем, варианты у тренерского штаба всё же имеются. Возможно, шанс получит зачахший Павел Могилевец, да и для воспитанника «железнодорожников» Аршака Коряна эта игра будет особенной. Букмекеры, конечно, отдают преимущество гостям, хотя непосредственно по качеству футбола клуб из Московской области сейчас точно не хуже.



На 1Х дают крепкий коэффициент 1.76, однако нам больше нравится ИТБ 1 гола «Химок» за 2.17. Логика следующая: защита у москвичей выглядит совсем грустно, привозить ближе к паузе стали в промышленных масштабах. А «Химки» забили в девяти из десяти матчах при Черевченко.



Не справились только с «Зенитом», хотя и там моменты имели. Похоже, отыграть на ноль красно-зелёным будет крайне сложно. Даже несмотря на возвращение Мурило. Если хозяева ограничатся одним мячом, произойдёт возврат. Если забьют больше — получим прибыль.