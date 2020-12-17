«Краснодар» — «Уфа»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Уфа» в 19-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Краснодара» и меньше 4 мячей в матче за 1.95.
«Уфа», может быть, где-то незаслуженно проиграла «Ротору». Казарцев не назначил пенальти. А после этого они пропустили гол в концовке. Отыграться не смогли. Хотя до этого две победы у «Уфы» были. Казалось, что потихонечку команда выбирается из опасной зоны. Но у уфимцев ситуация по-прежнему не сладкая.
«Краснодар» в последних матчах хорош. И в Лиге чемпионов выиграл важный матч у «Ренна», сыграл вничью с «Челси». В чемпионате обыграл «Тамбов», по пять мячей забил «Ротору» и «Локомотиву». «Краснодар» в порядке.
Но против «Уфы» дома «Краснодар» не всегда играет уверенно. Это надо признать. В последних матчах «Уфа» создавала «Краснодару» немало проблем именно на выезде. В прошлом сезоне да, «Уфа» проиграла 0:2. Но до этого была ничья 1:1, поражение «Краснодара» 0:1, ничья 0:0. Но всё-таки сейчас «Краснодар» на ходу. Он понимает, что в этом туре «Зенит»играет со «Спартаком», а «Ростов» с ЦСКА; конкуренты будут терять очки. Самому «Краснодару» надо подниматься из середины турнирной таблицы.
Я думаю, что «Краснодар» выиграет, но вряд ли «Уфа» много пропустит. С обороной у неё более-менее нормально, хотя потери сейчас есть. Не сыграют Табидзе, Плиев и Морозов.
Мой прогноз — «победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.95. Не всегда же по 5:0 выигрывать», — сказал Генич.
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