«Ростов» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 19-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: «Ростов» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.99.
«Непонятная ситуация складывается в ЦСКА. Честно говоря, мне объяснить её очень сложно как-то логически. Еще где-то полтора месяца назад ЦСКА хвалили, он лидировал в чемпионате. А потом всё начало рушиться. И нельзя сказать, что много провальных матчей было у «армейцев», но везде где-то чего-то не хватало. Что-то в плане психологии, возможно, надломилось. Команда теперь не может выиграть даже в тех матчах, в которых ведёт в счёте. Хотя на классе должны были дожимать «Химки» и «Урал». Сейчас уже все идет к отставке Гончаренко.
Вроде бы у ЦСКА и травмированные все вернулись практически, а спад этот остановить не удалось. Как выиграли ещё в ноябре у того же «Ростова», так дальше отрезало. Ни в чемпионате выиграть не получается, с Лигой Европы историю и так все знают.
«Ростов» же как-то незаметно приблизился к группе лидеров. Невзрачно играет команда в большинстве встреч, но результата добивается. Да и трудно требовать от Карпина яркого футбола, когда столько изменений произошло в команде. Ещё и Норманна зимой могут потерять.
Разные результаты бывали между этими командами в Ростове. И выигрывал «Ростов» 3:2 в прошлом сезоне, и ЦСКА побеждал 2:1. «Ростов» два сезона подряд по 2:0 выигрывал. Какой-то закономерности не видно.
Здесь я всё-таки оттолкнусь от хозяев. Их психологическое состояние внушает больше доверия. Думаю, «Ростов» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча», — полагает Титов.
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