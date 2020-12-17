«Химки» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» в 19-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Локомотива» за 2.16.



«Химки» и «Локомотив» сыграют без болельщиков. У «Химок» ситуация сейчас наряднейшая: команда очень здорово в последнее время выступает, выигрывает, правда, не без доли везения, как в матче с «Арсеналом». Там могли и не выиграть, но свой момент реализовали. С ЦСКА, уступая заметно по ходу матча, не проиграли.



Но в этой встрече у «Химок» будут отсутствовать Брайан Идову и Денис Глушаков, под вопросом участие Мирзова — у него болезнь. У «Локомотива» своих кадровых проблем хватает, но должен он как-то отреагировать на поражение 0:5 от «Краснодара». Здесь уже дело чести и репутации игроков, чтобы в более-менее нормальном настроении уйти в отпуск. Надо постараться эти «Химки» притормозить.



Я думаю, что даже с дисквалификацией Чорлуки, травмой Зе Луиша, отсутствием Баринова, проблемами у Лисаковича и Камано всё равно «Локомотив» фаворит. И этот фаворитский статус нужно продемонстрировать. Нужно реабилитироваться хоть чуть-чуть в глазах болельщиков.



На мой взгляд, в этом матче «Локомотив» обыграет «Химки», — сказал Генич.

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