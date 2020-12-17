«Ростов» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: ЦСКА не проиграет и обе забьют — нет в 1-м тайме за 1.70.



«Команды соседствуют в турнирной таблице. Но ЦСКА не выигрывает уже семь матчей подряд, учитывая Лигу Европы. «Ростов» очень высоко, это неожиданно даже для Валерия Карпина. Где-то «Ростову», может быть, везёт, как было в Грозном в последнем матче. Чуть повезло с «Рубином» в Казани. Крупная победа была над «Динамо» (4:1), но не совсем по игре. И вообще, за последние 7-8 матчей у «Ростова» только один верх — как раз против «Динамо», когда во втором тайме мячи стали залетать сначала в ворота динамовцев, но потом Моро реализовал пенальти в ворота ростовчан.



В целом «Ростов» неплохо выглядит в обороне, а в атаке как пойдёт. Моментики в каждом матче у «Ростова» имеются, встаёт вопрос реализации.



У ЦСКА старая болезнь. Играют неплохо, достойно, но в какой-то момент «армейцы» могут сломаться, что-то надламывается, надрывается, и тут же возникают серьёзные проблемы.



Поговаривают, что это будет последняя игра для Виктора Гончаренко на посту главного тренера. Посмотрим, может быть, так и произойдёт. Но последние результаты ЦСКА, конечно, не могут удовлетворять ни самого Гончаренко, ни руководство клуба.



Под вопросом участие Марадишвили, дисквалифицирован Обляков, проблемы у Кучаева — он не сыграет. Бывший игрок «Ростова» Зайнутдинов не выйдет. Шкурин, неплохо выглядевший в последних турах, не сыграет из-за дисквалификации.



Но ЦСКА неплохо проводит первые таймы. На этом бы я и сделал акцент. Думаю, что ЦСКА в определённой степени сделает акцент на оборону. Впереди же, если получится что-то реализовать, хорошо, если же нет — сыграют 0:0. Мой прогноз — «1-й тайм — ЦСКА не проиграет и обе забьют — нет» за 1.70», — сказал Генич.

«Ростов» — ЦСКА. Прогноз: Карпин и Ерёменко испортят Гончаренко прощание с «армейцами» Красно-синие за 13 последних матчей в Ростове-на-Дону добыли всего одну победу.