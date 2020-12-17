«Краснодар» — «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на матч 19-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Уфа».
Ставка: победа «Краснодара» в 2 мяча за 3.95.
«Несмотря на то что «Уфа» стала набирать очки и даже одержала одну крупную победу, проблемы в атаке никуда не делись.
У «Краснодара» как раз больше проблем с обороной. Однако они это компенсируют мощной игрой в атаке. Неслучайно они забили пять мячей «Локомотиву», который обычно мало пропускает.
Надо признать, что «Краснодар» – лучшая атакующая команда в РПЛ. Это единственная команда, которая прошла в евровесну. У неё сейчас отличное настроение. Также восстановились все лидеры «быков». Не сомневаюсь, что «Краснодар» победит и не ограничится одним забитым мячом», — сказал Ловчев.
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