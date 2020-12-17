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«Химки» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

«Химки» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: «Химки» не проиграют и меньше 4 мячей в матче за 2.17.

«То, что было с «Локомотивом» в Краснодаре в прошлом туре, — это безобразие. Команда, недавно ещё претендовавшая на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, так вот выглядела. Совсем развалился «Локомотив», его просто разбили. Печально это всё выглядит. И, думаю, с таким «Локомотивом» «Химки» могут играть. За очень длинный отрезок только одно поражение у «Химок» — от «Зенита». Но это простительно. А так отличная серия без поражений, победы над «Краснодаром» и «Рубином», ничья в гостях с ЦСКА, победа в Ростове. Очень серьёзно преобразилась команда.

У «Химок» есть проблемы по составу. Глушакова не будет, важного игрока для команды. Но всё-таки «Химки» ставят на организацию, её и должны показать. Против раненого зверя вперёд бежать не надо. Постараются «Химки» выманить «Локомотив», а на контратаках может получиться что-то интересное. У самого «Локомотива» в атаке беда.

Закроются «Химки», и тяжело будет «Локомотиву» что-то придумать. Сыграю ставку «Химки» не проиграют и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.

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