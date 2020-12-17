«Химки» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: «Химки» не проиграют и меньше 4 мячей в матче за 2.17.



«То, что было с «Локомотивом» в Краснодаре в прошлом туре, — это безобразие. Команда, недавно ещё претендовавшая на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, так вот выглядела. Совсем развалился «Локомотив», его просто разбили. Печально это всё выглядит. И, думаю, с таким «Локомотивом» «Химки» могут играть. За очень длинный отрезок только одно поражение у «Химок» — от «Зенита». Но это простительно. А так отличная серия без поражений, победы над «Краснодаром» и «Рубином», ничья в гостях с ЦСКА, победа в Ростове. Очень серьёзно преобразилась команда.



У «Химок» есть проблемы по составу. Глушакова не будет, важного игрока для команды. Но всё-таки «Химки» ставят на организацию, её и должны показать. Против раненого зверя вперёд бежать не надо. Постараются «Химки» выманить «Локомотив», а на контратаках может получиться что-то интересное. У самого «Локомотива» в атаке беда.



Закроются «Химки», и тяжело будет «Локомотиву» что-то придумать. Сыграю ставку «Химки» не проиграют и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.

«Химки» — «Локомотив». Прогноз: Черевченко и Дядюн поднимут вопрос об отставке Николича «Химки» провели 10 матчей под руководством Черевченко, не забили только «Зениту».