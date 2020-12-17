Швеция – Россия: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала—2020 Швеция – Россия.



Cтавка: победа России за 1.91.



«Хорошую планочку для нашей сборной в Еврохоккейтуре установили в Финляндии пацаны Игоря Ларионова. Наиболее правильным было бы запустить их и на домашний этап, хотя бы по поговорке «Коль пошла такая пьянка – режь последний огурец!». Но, увы, этим парням совсем скоро стартовать на молодёжном чемпионате мира, а ещё надо будет отбыть в Америке карантин. Поэтому на Кубке Первого канала мы пошли старым, проторенным путём, который женщины называют так: «Я надену всё лучшее сразу».



По сути, у нынешнего состава сборной России на этом турнире конкурентов не видать даже в мощную оптику. Но мы столько раз сталкивались с тем, что нашу сверхзвёздную команду в родных стенах «Мегаспорта» возили мордой об лёд, что даже считать перестали. Тут скорее пора было выводить обратную пропорцию: чем сильнее у нас команда, тем ниже место на Кубке Первого канала она займёт. И если отталкиваться именно от этой тенденции, то наше место – четвёртое, и посягнуть на него мы никому не позволим.



А если серьёзно, то таким составом тех шведов, что приехали к нам на этот раз, надо бить. Причём бить сильно, много и больно. В принципе играть со шведами у нас получается, причём иногда даже получается играть «вкусно», с обилием заброшенных шайб. Правда, большого преимущества при этом не получается, обычно всё заканчивается в одну шайбу, хорошо, если в основное время. Думаю, что подобное будет и на этот раз. Но пока мы текущий состав сборной в деле не видели, главного тренера Брагина на уровне национальной команды – тоже, поэтому наше отношение к родной сборной находится на уровне не знаний, а религиозной догматики. Верим потому, что должны это делать.



Поэтому верим так: победа сборной России с минимальным счётом, достаточно надсадно и мучительно, зато в основное время», — сказал Лебедев.

Швеция — Россия. Прогноз: вратари подведут Брагина в стартовом матче Кубка Первого канала У сборной России не лучшая вратарская бригада, а у шведов достаточно ярких нападающих.