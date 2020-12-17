Швеция — Россия: ставка Александра Кожевникова на игру Евротура

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч Кубка Первого канала Швеция — Россия.



Ставка: победа России минимум в 2 шайбы за 2.52.



«Что можно сказать о матче сборных России и Швеции. Думаю, что игра будет напряжённой. Все матчи со шведами, как правило, тяжёлые. Непонятно, сколько там будет игроков из своей лиги. Там ребята молодые, перспективные, наверняка будут стараться показать себя.



Игра будет принципиальной. Здесь главное — выдержать давление нашим игрокам после того, как молодёжь успешно отыграла на финских играх. Наша сборная должна показать ответственную игру, быструю, в том же русле, что и молодёжная команда.



Будем смотреть. Думаю, наши победят с разницей в две шайбы. Всё же мастерства у наших больше, игра ответственней, серьёзней. Думаю, что сборная России умеет играть на контратаках.



Шведы покажут свою игру, техничную, но не такую быструю, как хотелось бы увидеть шведским тренерам. Думаю, что наши победят», — сказал Кожевников.

Швеция — Россия. Прогноз: вратари подведут Брагина в стартовом матче Кубка Первого канала У сборной России не лучшая вратарская бригада, а у шведов достаточно ярких нападающих.