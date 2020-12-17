«Краснодар» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на встречу Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Уфа» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Краснодара» и минимум 3 мяча в матче за 3.64.



«С выздоровлением всех лидеров «Краснодар» стал похож на ту команду, к которой мы привыкли. Сейчас и основной состав выглядит грозно — с Кабеллой, Классоном, Бергом, есть и резерв, который может помочь в любой момент. Там Ари, например, имеется. Результаты «Краснодара» в последних встречах говорят за себя. Две победы по 5:0, одна из них над «Локомотивом».



Мы знаем, что «Уфе» в ряде встреч именно в Краснодаре удавалось создавать проблемы для хозяев. И очки, бывало, отбирали, и даже выигрывали. Не самый удобный соперник для «Краснодара». Но всё-таки матч на матч не приходится, тем более сейчас у «Уфы» уже другой состав, другой тренер. Я бы не стал искать какие-то параллели.



Я бы отталкивался от нынешней формы команд. Понятно, что «Уфа» сейчас тоже выглядит неплохо. С «Ротором» её просто лишил победы судья. А так она играет достаточно организованно, игроки лучше стали понимать требования тренера. Это очевидно. Но всё-таки такой «Краснодар» «Уфе» не остановить. Слишком велика разница в классе игроков. Не исключаю, что краснодарцы могут пропустить, оборона — не их сильная сторона, но сами забьют много.



Я бы поставил на победу «Краснодара» при тотале больше 3.5 мяча», — сказал Титов.

«Краснодар» — «Уфа». Прогноз: Мусаев, Шапи и Кабелла бросятся в погоню за лидерами РПЛ «Быки» в четырёх последних матчах набрали 10 очков из 12 возможных, а накануне разнесли «Локомотив».