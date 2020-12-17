«Краснодар» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на встречу Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Уфа» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Краснодара» и минимум 3 мяча в матче за 3.64.
«С выздоровлением всех лидеров «Краснодар» стал похож на ту команду, к которой мы привыкли. Сейчас и основной состав выглядит грозно — с Кабеллой, Классоном, Бергом, есть и резерв, который может помочь в любой момент. Там Ари, например, имеется. Результаты «Краснодара» в последних встречах говорят за себя. Две победы по 5:0, одна из них над «Локомотивом».
Мы знаем, что «Уфе» в ряде встреч именно в Краснодаре удавалось создавать проблемы для хозяев. И очки, бывало, отбирали, и даже выигрывали. Не самый удобный соперник для «Краснодара». Но всё-таки матч на матч не приходится, тем более сейчас у «Уфы» уже другой состав, другой тренер. Я бы не стал искать какие-то параллели.
Я бы отталкивался от нынешней формы команд. Понятно, что «Уфа» сейчас тоже выглядит неплохо. С «Ротором» её просто лишил победы судья. А так она играет достаточно организованно, игроки лучше стали понимать требования тренера. Это очевидно. Но всё-таки такой «Краснодар» «Уфе» не остановить. Слишком велика разница в классе игроков. Не исключаю, что краснодарцы могут пропустить, оборона — не их сильная сторона, но сами забьют много.
Я бы поставил на победу «Краснодара» при тотале больше 3.5 мяча», — сказал Титов.
- 17 декабря 2020
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:12
-
01:26
-
00:21
- 16 декабря 2020
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:12
-
20:00
-
19:45