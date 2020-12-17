Швеция — Россия: прогноз Михаила Зислиса на матч Еврохоккейтура

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч Евротура Швеция — Россия.
Ставка: ТБ 5 за 1.87.
«Хозяева на домашний турнир по обыкновению собрали сильнейший состав, желая показать себя на глазах своей публики. Отсутствие нападающих Дамира Жафярова («Торпедо») и Константина Окулова (ЦСКА) вызвано тем, что уместить в составе столько созидательных форвардов, нацеленных прежде всего на атаку, объективно тяжело. Но и без них сборная России во главе с Вадимом Шипачёвым («Динамо») и Владимиром Ткачёвым (СКА) смотрится внушительно. Смущает лишь вратарская линия, где роль первого номера отведена питерскому «армейцу» Александру Самонова, которого сложно назвать основным голкипером даже у себя в клубе. Ровно год назад он пропустил на турнире от шведов три шайбы и был заменён по ходу встречи на Илью Сорокина. Сборная России тогда проиграла 3:4.
«Тре крунур» сделали ставку на игроков из КХЛ, привезя в Москву лишь пять человек из внутреннего чемпионата — все нападающие. Если сравнивать шведскую команду с российской, то в классе скандинавы уступают. Ожидаю агрессивной, весёлой игры без оглядки на свои ворота», — сказал Зислис.
- 17 декабря 2020
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:12
-
01:26
-
00:21
- 16 декабря 2020
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:12
-
20:00
-
19:45