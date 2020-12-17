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Швеция — Россия: прогноз Михаила Зислиса на матч Еврохоккейтура

Швеция — Россия: прогноз Михаила Зислиса на матч Еврохоккейтура
Ставки / Прогнозы 0
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Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч Евротура Швеция — Россия.

Ставка: ТБ 5 за 1.87.

«Хозяева на домашний турнир по обыкновению собрали сильнейший состав, желая показать себя на глазах своей публики. Отсутствие нападающих Дамира Жафярова («Торпедо») и Константина Окулова (ЦСКА) вызвано тем, что уместить в составе столько созидательных форвардов, нацеленных прежде всего на атаку, объективно тяжело. Но и без них сборная России во главе с Вадимом Шипачёвым («Динамо») и Владимиром Ткачёвым (СКА) смотрится внушительно. Смущает лишь вратарская линия, где роль первого номера отведена питерскому «армейцу» Александру Самонова, которого сложно назвать основным голкипером даже у себя в клубе. Ровно год назад он пропустил на турнире от шведов три шайбы и был заменён по ходу встречи на Илью Сорокина. Сборная России тогда проиграла 3:4.

«Тре крунур» сделали ставку на игроков из КХЛ, привезя в Москву лишь пять человек из внутреннего чемпионата — все нападающие. Если сравнивать шведскую команду с российской, то в классе скандинавы уступают. Ожидаю агрессивной, весёлой игры без оглядки на свои ворота», — сказал Зислис.

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