«Химки» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч 19-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» в один мяч или ничья за 1.89.
«После 18 туров текущего первенства новичок Премьер-Лиги из главного претендента на вылет превращается в грозу авторитетов.
В активе подмосковного клуба шесть побед и четыре мировые, которые принесли 22 очка и 11-е место в текущем сезоне. Отрыв от пятого «Динамо» сократился до восьми баллов. В пяти последних дуэлях «Химки» выиграли четыре игры, причём в последней встрече одолели «Арсенал» (1:0).
«Локомотив» в последней игре получил разгромное поражение от «Краснодара» (0:5) и опустился на седьмую позицию, хотя ещё недавно располагался в первой пятёрке. Нельзя не отметить самые скромные показатели «железнодорожников» среди клубов первой семёрки.
В составе хозяев не сможет выйти Казанцев, у которого травмировано колено. У столичной команды не выйдут на поле Баринов, Зе Луиш, Лысов и Смолов.
К этой игре команды подойдут с разным настроением. «Химки» на коне, в то же время «Локо» после серьёзного нокаута в Краснодаре. Я не вижу, чтобы у игроков гостей что-то горело, хоть и команда выше классом, всё-таки склоняюсь к ничейному исходу или минимальной победе красно-зелёных», — сказал Мостовой.
- 17 декабря 2020
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