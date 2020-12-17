«Химки» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч 19-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» в один мяч или ничья за 1.89.



«После 18 туров текущего первенства новичок Премьер-Лиги из главного претендента на вылет превращается в грозу авторитетов.



В активе подмосковного клуба шесть побед и четыре мировые, которые принесли 22 очка и 11-е место в текущем сезоне. Отрыв от пятого «Динамо» сократился до восьми баллов. В пяти последних дуэлях «Химки» выиграли четыре игры, причём в последней встрече одолели «Арсенал» (1:0).



«Локомотив» в последней игре получил разгромное поражение от «Краснодара» (0:5) и опустился на седьмую позицию, хотя ещё недавно располагался в первой пятёрке. Нельзя не отметить самые скромные показатели «железнодорожников» среди клубов первой семёрки.



В составе хозяев не сможет выйти Казанцев, у которого травмировано колено. У столичной команды не выйдут на поле Баринов, Зе Луиш, Лысов и Смолов.



К этой игре команды подойдут с разным настроением. «Химки» на коне, в то же время «Локо» после серьёзного нокаута в Краснодаре. Я не вижу, чтобы у игроков гостей что-то горело, хоть и команда выше классом, всё-таки склоняюсь к ничейному исходу или минимальной победе красно-зелёных», — сказал Мостовой.

«Химки» — «Локомотив». Прогноз: Черевченко и Дядюн поднимут вопрос об отставке Николича «Химки» провели 10 матчей под руководством Черевченко, не забили только «Зениту».