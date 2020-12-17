Швеция — Россия: прогноз Павла Лысенкова на игру Евротура 17 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного Кубка Первого канала, в котором сыграют Швеция и Россия.



Ставка: победа Швеции за 3.54.



«Как вы помните, на прошлом этапе Евротура мы выставили молодёжную сборную, и она обыграла шведов в Хельсинки со счётом 2:1 по буллитам. Но это нет смысла брать в расчёт, потому что в четверг в Парке легенд у нас будет совсем другая команда.



Состав у шведов очень хороший, в нём сразу 17 игроков КХЛ. Понятно, что легионеры в командах нашей лиги должны занимать топ-позиции, иначе какой смысл их брать? Вот таких топов «тре крунур» и набрали в состав. Например, вратари Андерс Линдбек («Йокерит») и Магнус Хелльберг (СКА) – вполне надёжные товарищи. А кто у нас в воротах? Александр Самонов (СКА), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»), Иван Федотов («Трактор»). Я не считаю, что наши голкиперы в чём-то сильнее.



И так дальше по линиям. Не думаю, что российский состав в чём-то превосходит шведов. Да, поддержка домашних трибун. Но вряд ли в коронавирусное время разрешат собрать аншлаг.



Я бы в этом матче взял кэф 3.54 на победу шведов в основное время. Пусть даже это будет 0:1 – конечно, я жду борьбы от наших. Но мне кажется, в действиях россиян будет хватать сумбура. И ещё один фактор: мы привыкли начинать домашний турнир в четверг против осторожных финнов. Так было из года в год. А теперь календарь перекрутили, и мы будем играть со шведами. У сборной России же были лишь две тренировки. Можем просто не успеть вкатиться в турнир», — полагает Лысенков.

Швеция — Россия. Прогноз: вратари подведут Брагина в стартовом матче Кубка Первого канала У сборной России не лучшая вратарская бригада, а у шведов достаточно ярких нападающих.