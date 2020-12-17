Швеция – Россия: прогноз Бориса Миронова на игру Кубка Первого канала

Известный тренер Борис Миронов дал прогноз на матч Евротура Швеция – Россия.
Ставка: победа России в основное время за 1.88.
«Месяц назад наша экспериментальная сборная, собранная из молодых хоккеистов, с большим трудом обыграла шведов, провела достойный матч. Теперь настал черёд доказывать состоятельность взрослым и опытным российским мастерам.
Шведы на этот раз представлены преимущественно игроками КХЛ. Эта сборная — крепкий орешек с сильной бригадой вратарей, серьёзной защитой, где много парней, умеющих поддерживать атаку. В нападении есть кому забивать и прессинговать. Интересный выбор был сделан в сторону приглашения вратарей сборной России: Тарасов, Федотов и Самонов ребята молодые, но показывают зрелую игру за свои клубы. Любопытно понаблюдать, как каждый из них справится с давлением, ведь выступать за сборную своей страны — это всегда почётно и очень ответственно. Огромную роль играет психология.
Больше всего хоккеистов в сборную России делегировал питерский СКА. Я насчитал девять представителей. Не удивлён, ведь главный тренер Валерий Брагин прекрасно знает возможности каждого игрока по повседневной работе. Подбор игроков у сборной России, особенно в нападении, то, что надо. Есть Шипачев, Сошников, Кадейкин, открытие сезона в КХЛ Толчинский. Чибисов приятно удивляет высокой результативностью после возвращения из Америки. Настырная молодёжь Воронков, Морозов, Марченко способна привнести заряд энергии в нужный момент.
Сборная России достаточно удачно играет на домашнем турнире против Швеции. На стадионе наша команда не останется без поддержки болельщиков. Не сомневаюсь, что на матче будет мини-аншлаг, а публика будет гнать команду вперёд. С нетерпением ожидаю этот матч и зрелищную игру в исполнении сборной России. Шведы окажут достойное сопротивление, в этом можно не сомневаться», — сказал Миронов.
- 17 декабря 2020
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