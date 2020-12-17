«Ростов» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Симонова на игру РПЛ 17 декабря

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ростов» — ЦСКА.



Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.65.



«Я думаю, что ЦСКА не сумеет победить в последней игре календарного года и достойно проводить главного тренера Виктора Гончаренко. Ни для кого не секрет, что с вероятностью 99,9% Виктор Михайлович после четырёх лет относительно успешной работы с ЦСКА покинет «армейский» клуб.



Решение принято. Он постарается на мажорной ноте проститься с командой, с которой выиграл всего один трофей, да и то Суперкубок. Но я не думаю, что «Ростов» Валерия Карпина позволит ЦСКА одержать победу.



«Ростов», как и ЦСКА, сейчас претендует на третью строчку. Это, по сути, такая себе промежуточная битва за бронзу перед зимней паузой. Если мы посмотрим, то в разные годы в разном состоянии «Ростов» оставался очень неудобным соперником для армейцев. Уж точно две победы за один сезон ЦСКА не удавалось одержать, а в этом сезоне дома москвичи уже обыгрывали «Ростов».



При этом можно вспомнить огромное количество матчей, в которых «армейцы» терпели поражения от «Ростова», причём в самые ненужные моменты, и вничью играли с ростовчанами. В общем, лично я практически не сомневаюсь, что одно очко, а может быть, даже и три команда Карпина заработает.



Коэффициент на ставку 1Х составляет 1,63. Мне кажется, это интересная и хорошая сделка. Думаю, что для ЦСКА игра сложится очень сложно. «Армейцам» нужна перезагрузка. Объективно нужен новый тренер, так как Гончаренко внутренне уже сгорел.



Что касается «Ростова», то после продажи группы лидеров и перестановок ростовчане снова набирают силу. Они выдали несколько очень качественных матчей, в том числе обыграли крупно «Динамо». На Дону ничего хорошего «армейцев» не ждет, поэтому ставлю на то, что «Ростов» не проиграет», — сказал Симонов.

«Ростов» — ЦСКА. Прогноз: Карпин и Ерёменко испортят Гончаренко прощание с «армейцами» Красно-синие за 13 последних матчей в Ростове-на-Дону добыли всего одну победу.