«Ростов» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 3.26.



«Ростов-на-Дону принимает поединок за третье место в Российской Премьер-Лиге. «Ростов» за 18 туров сумел добыть 10 побед и два раза сыграл вничью, что принесло 32 балла и четвёртое место в турнирной таблице.



Довольно скромно выглядит линия атаки жёлто-синих, которая смогла поразить ворота противника всего 23 раза. В четырёх последних матчах «сельмаши» добыли три виктории – над «Рубином» (2:0), «Динамо» (4:1) и «Ахматом» (1:0).



ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы, где занял последнее место в группе К. Теперь все силы «армейцы» могут бросить на домашний чемпионат, где после 18 туров в активе «коней» 10 успешных матчей и четыре мирных исхода. В четырёх последних матчах столичный клуб не выигрывал, при этом две последние дуэли завершил миром.



В составе хозяев не смогут выйти на поле Мамаев и Хасимото. У московской команды в лазарете Кучаев, Набабкин и Фукс. У Шкурина дисквалификация.



Перед этой игрой Гончаренко заявил, что эта игра может стать для него последней, и, скорее всего, так и произойдёт. Я не вижу, что ЦСКА сильнее «Ростова», тем более в гостях. В этой игре игроки мыслями в отпуске.



Я считаю, что нас ждёт мирный исход, который устроит соседей по турнирной таблице», — сказал Мостовой.

«Ростов» — ЦСКА. Прогноз: Карпин и Ерёменко испортят Гончаренко прощание с «армейцами» Красно-синие за 13 последних матчей в Ростове-на-Дону добыли всего одну победу.