«Ростов» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА.
Ставка: ничья за 3.26.
«Ростов-на-Дону принимает поединок за третье место в Российской Премьер-Лиге. «Ростов» за 18 туров сумел добыть 10 побед и два раза сыграл вничью, что принесло 32 балла и четвёртое место в турнирной таблице.
Довольно скромно выглядит линия атаки жёлто-синих, которая смогла поразить ворота противника всего 23 раза. В четырёх последних матчах «сельмаши» добыли три виктории – над «Рубином» (2:0), «Динамо» (4:1) и «Ахматом» (1:0).
ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы, где занял последнее место в группе К. Теперь все силы «армейцы» могут бросить на домашний чемпионат, где после 18 туров в активе «коней» 10 успешных матчей и четыре мирных исхода. В четырёх последних матчах столичный клуб не выигрывал, при этом две последние дуэли завершил миром.
В составе хозяев не смогут выйти на поле Мамаев и Хасимото. У московской команды в лазарете Кучаев, Набабкин и Фукс. У Шкурина дисквалификация.
Перед этой игрой Гончаренко заявил, что эта игра может стать для него последней, и, скорее всего, так и произойдёт. Я не вижу, что ЦСКА сильнее «Ростова», тем более в гостях. В этой игре игроки мыслями в отпуске.
Я считаю, что нас ждёт мирный исход, который устроит соседей по турнирной таблице», — сказал Мостовой.
- 17 декабря 2020
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:12
-
01:26
-
00:21